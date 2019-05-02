RTOS: синхронизация задач часть 3

Это третья часть примеров на тему синхронизации задач, в первой части "FreeRTOS: синхронизация задач часть 1" и во второй части "FreeRTOS: синхронизация задач часть 2" рассматривались средства FreeRTOS для совместного доступа задач к ресурсам микроконтроллера теперь мы переходим к способам организации строгой последовательности выполнения задач к которым относятся бинарные и счетные семафоры, в этом примере речь пойдет о бинарном семафоре.
Бинарные семафоры и мьютексы очень похожи, но имеют некоторые тонкие различия: мьютексы включают механизм наследования приоритетов, бинарные семафоры - нет. Это делает бинарные семафоры лучшим выбором для реализации синхронизации (между задачами или между задачами и прерываниями), а мьютексы - лучшим выбором для реализации простого взаимного исключения.
Бинарный семафор не нужно возвращать после получения, поэтому синхронизация задач может быть реализована одной задачей / прерыванием, непрерывно «дающим» семафор, в то время как другая непрерывно «забирает» семафор.
Дескрипторы мьютексов, и бинарных семафоров присваиваются переменным типа (xSemaphoreHandle) SemaphoreHandle_t.
vSemaphoreCreateBinary(xSemaphoreHandle) - функция создания бинарного семафора, принимает дескриптор семафорам.
ПРИМЕЧАНИЕ c официального сайта FreeRTOS. Макрос vSemaphoreCreateBinary() остается в исходном коде для обеспечения обратной совместимости, но его не следует использовать в новых разработках. Используйте xSemaphoreCreateBinary () вместо функции.
xSemaphoreTake(xSemaphoreHandle, xBlockTime) - получить семафор, принимает дескриптор семафора и время блокировки в ожидании (portMAX_DELAY - бесконечная блокировка в ожидании).
xSemaphoreGive(xSemaphoreHandle) - вернуть семафор, принимает дескриптор семафора.
Давайте обновим проект: сконфигурируем ножку к которой подключена пользовательская кнопка на вход и переименуем неиспользуемую ранее задачу по умолчанию, рисунок 1 и рисунок 2.
Рисунок 1
Рисунок 2
Теперь обновим код наших задач для использования бинарного семафора, три листинга ниже:
Реализация задачи для работы с кнопкой
/* USER CODE END Header_StartTask01 */
void StartTask01(void const * argument)
{
/* USER CODE BEGIN 5 */
/* Infinite loop */
for(;;)
{
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_SET) { // Опрашиваем кнопку
xSemaphoreGive(binary_semaphore_1); // Подаем сигнал задаче 1 для работы с uart
}
else if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET) {
xSemaphoreGive(binary_semaphore_2); // Подаем сигнал задаче 2 для работы с uart
}
osDelay(10);
}
/* USER CODE END 5 */
}
Реализация задачи 1 для работы с uart
/* USER CODE END Header_StartTask02 */
void StartTask02(void const * argument)
{
/* USER CODE BEGIN StartTask02 */
const uint8_t text[] = "HELLO TASK 1\r\n";
/* Infinite loop */
for (;;) {
xSemaphoreTake(binary_semaphore_1, portMAX_DELAY); // Задача в этом месте перейдет в WAIT до тех пор пока не появится семафор
HAL_UART_Transmit(&huart1, text, sizeof(text) - 1, 0xFFFF); // Отправляем сообщение
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_6);
osDelay(500);
}
/* USER CODE END StartTask02 */
}
Реализация задачи 2 для работы с uart
void StartTask03(void const* argument)
{
/* USER CODE BEGIN StartTask03 */
const uint8_t text[] = "HELLO TASK 2\r\n";
/* Infinite loop */
for (;;) {
xSemaphoreTake(binary_semaphore_2, portMAX_DELAY); // Задача в этом месте перейдет в WAIT до тех пор пока не появится семафор
HAL_UART_Transmit(&huart1, text, sizeof(text) - 1, 0xFFFF); // Отправляем сообщение
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_7);
osDelay(500);
}
/* USER CODE END StartTask03 */
}
На рисунок 3 представлен результат выполнения программы.
Рисунок 3
Ниже представлен весь листинг программы:
/* USER CODE BEGIN Header */
/**
******************************************************************************
* @file : main.c
* @brief : Main program body
******************************************************************************
* @attention
*
* <h2><center>© Copyright (c) 2019 STMicroelectronics.
* All rights reserved.</center></h2>
*
* This software component is licensed by ST under Ultimate Liberty license
* SLA0044, the "License"; You may not use this file except in compliance with
* the License. You may obtain a copy of the License at:
* www.st.com/SLA0044
*
******************************************************************************
*/
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "cmsis_os.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "semphr.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
UART_HandleTypeDef huart1;
osThreadId button_taskHandle;
osThreadId uart_task_1Handle;
osThreadId uart_task_2Handle;
/* USER CODE BEGIN PV */
volatile xSemaphoreHandle mutex; // Дескриптор мьютекса
xSemaphoreHandle binary_semaphore_1; // Дескриптор бинарного семафора 1
xSemaphoreHandle binary_semaphore_2; // Дескриптор бинарного семафора 2
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
void StartTask01(void const * argument);
void StartTask02(void const * argument);
void StartTask03(void const * argument);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
/**
* @brief The application entry point.
* @retval int
*/
int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* USER CODE BEGIN RTOS_MUTEX */
/* add mutexes, ... */
mutex = xSemaphoreCreateMutex(); // Создаем мьютекс
vSemaphoreCreateBinary(binary_semaphore_1); // Создать бинарный семафор для задачи 1 для работы с uart
vSemaphoreCreateBinary(binary_semaphore_2); // Создать бинарный семафор для задачи 2 для работы с uart
/* USER CODE END RTOS_MUTEX */
/* USER CODE BEGIN RTOS_SEMAPHORES */
/* add semaphores, ... */
/* USER CODE END RTOS_SEMAPHORES */
/* USER CODE BEGIN RTOS_TIMERS */
/* start timers, add new ones, ... */
/* USER CODE END RTOS_TIMERS */
/* USER CODE BEGIN RTOS_QUEUES */
/* add queues, ... */
/* USER CODE END RTOS_QUEUES */
/* Create the thread(s) */
/* definition and creation of button_task */
osThreadDef(button_task, StartTask01, osPriorityIdle, 0, 128);
button_taskHandle = osThreadCreate(osThread(button_task), NULL);
/* definition and creation of uart_task_1 */
osThreadDef(uart_task_1, StartTask02, osPriorityIdle, 0, 128);
uart_task_1Handle = osThreadCreate(osThread(uart_task_1), NULL);
/* definition and creation of uart_task_2 */
osThreadDef(uart_task_2, StartTask03, osPriorityIdle, 0, 128);
uart_task_2Handle = osThreadCreate(osThread(uart_task_2), NULL);
/* USER CODE BEGIN RTOS_THREADS */
/* add threads, ... */
/* USER CODE END RTOS_THREADS */
/* Start scheduler */
osKernelStart();
/* We should never get here as control is now taken by the scheduler */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
}
/**
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
*/
void SystemClock_Config(void)
{
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
/** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
*/
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
*/
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSE;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART1;
PeriphClkInit.Usart1ClockSelection = RCC_USART1CLKSOURCE_PCLK2;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
}
/**
* @brief USART1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
*/
static void MX_USART1_UART_Init(void)
{
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
/* USER CODE END USART1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
/* USER CODE END USART1_Init 1 */
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
/* USER CODE END USART1_Init 2 */
}
/**
* @brief GPIO Initialization Function
* @param None
* @retval None
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : PC0 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : PC6 PC7 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
}
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
/* USER CODE BEGIN Header_StartTask01 */
/**
* @brief Function implementing the button_task thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
*/
/* USER CODE END Header_StartTask01 */
void StartTask01(void const * argument)
{
/* USER CODE BEGIN 5 */
/* Infinite loop */
for(;;)
{
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_SET) { // Опрашиваем кнопку
xSemaphoreGive(binary_semaphore_1); // Подаем сигнал задаче 1 для работы с uart
}
else if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET) {
xSemaphoreGive(binary_semaphore_2); // Подаем сигнал задаче 2 для работы с uart
}
osDelay(10);
}
/* USER CODE END 5 */
}
/* USER CODE BEGIN Header_StartTask02 */
/**
* @brief Function implementing the uart_task_1 thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
*/
/* USER CODE END Header_StartTask02 */
void StartTask02(void const * argument)
{
/* USER CODE BEGIN StartTask02 */
const uint8_t text[] = "HELLO TASK 1\r\n";
/* Infinite loop */
for (;;) {
xSemaphoreTake(binary_semaphore_1, portMAX_DELAY); // Задача в этом месте перейдет в WAIT до тех пор пока не появится семафор
HAL_UART_Transmit(&huart1, text, sizeof(text) - 1, 0xFFFF); // Отправляем сообщение
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_6);
osDelay(500);
}
/* USER CODE END StartTask02 */
}
/* USER CODE BEGIN Header_StartTask03 */
/**
* @brief Function implementing the uart_task_2 thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
*/
/* USER CODE END Header_StartTask03 */
void StartTask03(void const * argument)
{
/* USER CODE BEGIN StartTask03 */
const uint8_t text[] = "HELLO TASK 2\r\n";
/* Infinite loop */
for (;;) {
xSemaphoreTake(binary_semaphore_2, portMAX_DELAY); // Задача в этом месте перейдет в WAIT до тех пор пока не появится семафор
HAL_UART_Transmit(&huart1, text, sizeof(text) - 1, 0xFFFF); // Отправляем сообщение
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_7);
osDelay(500);
}
/* USER CODE END StartTask03 */
}
/**
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
*/
void Error_Handler(void)
{
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}
#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
*/
void assert_failed(char *file, uint32_t line)
{
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
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