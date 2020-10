RTOS: синхронизация задач часть 3

Это третья часть примеров на тему синхронизации задач, в первой части "FreeRTOS: синхронизация задач часть 1" и во второй части "FreeRTOS: синхронизация задач часть 2" рассматривались средства FreeRTOS для совместного доступа задач к ресурсам микроконтроллера теперь мы переходим к способам организации строгой последовательности выполнения задач к которым относятся бинарные и счетные семафоры, в этом примере речь пойдет о бинарном семафоре.

Бинарные семафоры и мьютексы очень похожи, но имеют некоторые тонкие различия: мьютексы включают механизм наследования приоритетов, бинарные семафоры - нет. Это делает бинарные семафоры лучшим выбором для реализации синхронизации (между задачами или между задачами и прерываниями), а мьютексы - лучшим выбором для реализации простого взаимного исключения.

Бинарный семафор не нужно возвращать после получения, поэтому синхронизация задач может быть реализована одной задачей / прерыванием, непрерывно «дающим» семафор, в то время как другая непрерывно «забирает» семафор.

Дескрипторы мьютексов, и бинарных семафоров присваиваются переменным типа (xSemaphoreHandle) SemaphoreHandle_t.

vSemaphoreCreateBinary(xSemaphoreHandle) - функция создания бинарного семафора, принимает дескриптор семафорам.

ПРИМЕЧАНИЕ c официального сайта FreeRTOS. Макрос vSemaphoreCreateBinary() остается в исходном коде для обеспечения обратной совместимости, но его не следует использовать в новых разработках. Используйте xSemaphoreCreateBinary () вместо функции.

xSemaphoreTake(xSemaphoreHandle, xBlockTime) - получить семафор, принимает дескриптор семафора и время блокировки в ожидании (portMAX_DELAY - бесконечная блокировка в ожидании).

xSemaphoreGive(xSemaphoreHandle) - вернуть семафор, принимает дескриптор семафора.

Давайте обновим проект: сконфигурируем ножку к которой подключена пользовательская кнопка на вход и переименуем неиспользуемую ранее задачу по умолчанию, рисунок 1 и рисунок 2.

Рисунок 1

Рисунок 2

Теперь обновим код наших задач для использования бинарного семафора, три листинга ниже:

Реализация задачи для работы с кнопкой

Реализация задачи 1 для работы с uart

Реализация задачи 2 для работы с uart

На рисунок 3 представлен результат выполнения программы.

Рисунок 3

Ниже представлен весь листинг программы: